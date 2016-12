Investe 12enne, Salvini: romeno ai lavori forzati

14:29

- "Un romeno, alla guida di un suv senza patente e assicurazione, ha ucciso in Calabria un bimbo di 12 anni. Alcuni politici vogliono abolire l'ergastolo e combattono per svuotare le carceri, io invece questo schifoso lo metterei ai lavori forzati fino alla fine dei suoi giorni". Lo ha scritto su Facebook da Matteo Salvini, vicesegretario federale della Lega Nord. "Non è politicamente corretto dirlo? Chissenefrega".