Catanzaro, Suv travolge e uccide un 12enne

Tragedia a Sella Marina, nel Catanzarese. Un bambino di 12 anni è stato travolto e ucciso sul colpo da un Suv, condotto da un romeno di 25 anni. L'incidente stradale, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto sulla statale 106. Il mezzo ha investito il piccolo che si trovava davanti al negozio di frutta del padre e, successivamente, è finito contro altre due vetture i cui conducenti sono rimasti feriti, uno in modo grave.

La vittima si chiamava Matteo Battaglia. Il fuoristrada dopo l'impatto che non ha lasciato scampo al piccolo Matteo si è scontrato pesantemente con un'altra vettura il cui conducente ha riportato gravi ferite e si trova ricoverato nell'ospedale di Catanzaro.



Fermato il romeno che era alla guida - Andrei Epure, il conducente del Suv, stava guidando senza patente. Gli era stata tolta mesi fa dopo essere stato scoperto ubriaco alla guida. Il giovane, che è stato sottoposto agli esami tossicologici, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio colposo e guida senza patente. Il provvedimento è stato emesso dal pm di Catanzaro Vincenzo Russo ed eseguito dai carabinieri.



A seguito dell'incidente la strada statale 106 è stata provvisoriamente chiusa al traffico nei pressi del bivio per Sellia Marina dove si è verificato l'incidente. Per poter rimuovere le auto coinvolte dalla carreggiata si è reso necessario l'intervento di un'autogru dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro.