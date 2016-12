foto Ansa

09:59

- Maxi sequestro di sigarette contraffatte nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato 11,4 tonnellate di sigarette con un marchio riprodotto illecitamente, stipate in un container proveniente da Jebel Ali (Emirati arabi) e destinate "formalmente" in Montenegro.