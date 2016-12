Ucciso dopo un litigio, fermati padre e figlia Cosenza, accoltellato dopo un inseguimento

foto Ansa Correlati Omicidio Cosenza, i protagonisti 13:31 - Sono stati fermati per omicidio l'uomo e la donna bloccati perché sospettati dai carabinieri di Cosenza di avere assassinato a Praia a Mare Vincenzo Pipolo, 62 anni. L'uomo era stato ucciso per strada con una coltellata al torace dopo un inseguimento. I due sottoposti a fermo sono padre e figlia, Giovanni e Raffaela Marrazzo, di 49 e 26 anni, di Napoli. A bordo di una Fiat Panda, hanno speronato e poi ucciso l'uomo, che viaggiava su un scooter. - Sono statibloccati perchédai carabinieri di Cosenzaa Praia a Mare. L'uomo era stato ucciso per strada con una coltellata al torace dopo un inseguimento. I due sottoposti a fermo sono padre e figlia,di 49 e 26 anni, di Napoli. A bordo di una Fiat Panda, hanno speronato e poi ucciso l'uomo, che viaggiava su un scooter.

I carabinieri stanno cercando di chiarire il movente, forse legato a questioni private e non a problemi di viabilità come ipotizzato in un primo momento.



La Panda su cui viaggiavano padre e figlia è di proprietà della moglie di Marrazzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due si sono lanciati all'inseguimento di Pipolo, che era su un ciclomotore, fino ad arrivare a un incrocio, dove l'uomo è stato costretto a rallentare e, secondo l'accusa, speronato da Marrazzo, che ha anche tentato di investirlo. Pipolo è riuscito a fuggire, ma è stato inseguito e raggiunto da Marrazzo e dalla figlia. La ragazza l'avrebbe colpito con il casco da motociclista dello stesso sessantenne, mentre il padre gli avrebbe sferrato una coltellata al torace.



L'uomo è morto all'istante ma sui vestiti non c'erano tracce di sangue, forse per un riversamento interno. Solo quando è arrivato il medico legale si è accorto che era stato colpito con una coltellata al torace. A quel punto i carabinieri hanno avviato le indagini e sono risaliti all'identità dei due. Sono stati allertati tutti i comandi dell'Arma e delle altre forze dell'ordine fino a Napoli. Dopo qualche ora Marrazzo e la figlia, insieme alla moglie e a due ragazzi, sono stati rintracciati dalla polizia stradale ad Angri (Salerno). Quindi, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza con testimonianze e riscontri fotografici, per padre e figlia è scattato il fermo.