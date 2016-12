Tentato omicidio e stalking, 23enne arrestato

foto Ansa Correlati Alfano: "Oltre 38mila denunce per stalking"

Lei lo denuncia per stalking, lui si impicca 09:06 - I carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato un 23enne della provincia di Reggio Calabria con l'accusa di tentato omicidio e stalking ai danni dell'ex e dell'attuale fidanzata. Tra i vari atti persecutori commessi dall'indagato, gli inquirenti hanno registrato continui pedinamenti, molestie e messaggi persecutori alle due giovani, nonché una violenta aggressione e il duplice tentativo di investire con l'auto il nuovo fidanzato dell'ex ragazza. - I carabinieri dihanno arrestato undella provincia dicon l'accusa diai danni dell'ex e dell'attuale fidanzata. Tra i vari atti persecutori commessi dall'indagato, gli inquirenti hanno registratoalle due giovani, nonché unae il duplice tentativo di investire con l'auto il nuovo fidanzato dell'ex ragazza.

I carabinieri hanno dato esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa due giorni fa dal gip del Tribunale di Palmi, Giulio De Gregorio, su richiesta del procuratore aggiunto Emanuele Crescenti.



A Verona arrestato un altro stalker - I carabinieri di Verona hanno arrestato con l'accusa di stalking un 54enne che già a gennaio era stato in carcere per lo stesso motivo. L'uomo ha pedinato la sua ex compagna e l'ha molestata telefonicamente arrivando a minacciarla di morte e schiaffeggiarla. L'indagato era già stato allontanato dai luoghi frequentati dalla donna, 44 anni, con la quale aveva avuto un rapporto di circa un anno finito a giugno.