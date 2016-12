foto Ansa

23:46

- Il cadavere di un cittadino romeno di 57 anni è stato trovato a Crotone. Il corpo, che si trovava in una baracca costruita nei pressi del fiume Esaro, in una zona periferica della città, aveva un fil di ferro stretto al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sembrano propendere per l'ipotesi di omicidio. Il cadavere, anche a causa del caldo intenso, era in avanzato stato di decomposizione.