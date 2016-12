foto Ansa

- Nuovo caso di violenza nei confronti di una donna, protagonista l'ex respinto. Gaetano Pino Migliore, 38 anni, ha sfondato la porta della casa in cui la sua ex aveva trovato rifugio dopo averlo lasciato ed ha iniziato a colpirla con calci e pugni. A porre fine al pestaggio sono stati i carabinieri di Lamezia Terme, avvertiti dai vicini, che hanno arrestato l'uomo per lesioni, violenza privata, violazione di domicilio aggravata e atti persecutori.