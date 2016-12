Barcone soccorso, 2 immigrati morti nel viaggio

, uno dei quali un bimbo in tenera età, sarebberodurante la traversata verso ladel barcone disoccorso in nottata e scortato stamane fino adal motopescae successivamente dal pattugliatore. Lo hanno raccontato i superstiti non appena sono arrivati nell'isolotto siciliano.

I 103 somali, tra cui 29 donne una delle quali incinta, erano su un gommone alla deriva nel Canale di Sicilia che è affondato subito dopo che il peschereccio li ha recuperati. I naufraghi, trasbordati prima sull'unità della Marina e successivamente su una motovedetta della Guardia Costiera, sono apparsi molto provati. Sono stati gli stessi superstiti a raccontare delle due vittime, i cui corpi sarebbero stati abbandonati in mare. Tra i clandestini sopravvissuti, c'è anche la mamma del bimbo. La donna, ancora sotto shock e con lo sguardo perso nel vuoto, non è stata in grado di rispondere alle domande dei soccorritori.Un barcone, con a bordo un centinaio di immigrati, tra cui donne e bambini, è stato individuato nel mar Ionio al largo della Locride, in Calabria. L'avvistamento è stato fatto grazie a un aereo di ricognizione. Subito sono intervenute alcune motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. L'imbarcazione, scortata dai mezzi italiani, ha raggiunto il porto di Roccella Ionica.Dopo un intenso negoziato con le autorità maltesi l'Italia ha potuto accogliere i 102 immigrati bloccati e in pericolo di vita a Malta. La nave con 85 eritrei, 15 sudanesi e 2 originari del Ciad è stata ormeggiata nella rada e gli extracomunitari sono stati trasportati sul molo con delle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera. Poi sono stati trasferiti al centro Umberto I di Siracusa.Domenica scorsa altri 90 somali soccorsi nel Canale di Sicilia, una volta giunti a Lampedusa avevano raccontato che tre donne erano morte di stenti durante la traversata durata quattro giorni.