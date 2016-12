foto LaPresse

- Ha indotto quattro ragazzine quattordicenni ad avere rapporti sessuali con lui in cambio di modeste somme di denaro e piccoli regali come ricariche telefoniche e capi di abbigliamento. Per questo R.R., 63 anni, è stato posto ai domiciliari dalla squadra mobile di Catanzaro per induzione alla prostituzione minorile. L'uomo agiva grazie ad un rapporto confidenziale con le ragazze ed alle loro condizioni di disagio familiare ed economico.