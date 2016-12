foto Ansa

08:35

- Due persone, un donna ed un bambino, sono morte ed altre dodici sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106, nei pressi di Villapiana, nel Cosentino. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus a bordo del quale viaggiavano i due morti ed i feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.