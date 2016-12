foto LaPresse

- Una donna di 61 anni è morta ed altre tre persone sono rimaste ferite, in un incidente sulla strada statale 106 a Crotone, nei pressi del monumento ai fratelli Bandiera. I quattro viaggiavano su due auto che per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare, si sono scontrate. Nell'urto la donna è morta sul colpo.