R. Calabria, 74enne spara e uccide la cognata

foto LaPresse 12:24 - Una donna, Angela Arcudi, 55 anni, è morta e altre quattro persone sono state ferite da un loro parente che ha sparato contro di loro con due fucili. E' accaduto alla periferia sud di Reggio Calabria. A sparare è stato Antonio Canale, di 74 anni, che dopo il gesto è stato fermato dalla polizia. Feriti il fratello di Canale, Salvatore, ed i nipoti Natale e Demetrio. - Una donna,, 55 anni, è morta e altre quattro persone sono state ferite da un loro parente che ha sparato contro di loro con due fucili. E' accaduto alla periferia sud di. A sparare è stato, di 74 anni, che dopo il gesto è stato fermato dalla polizia. Feriti il fratello di Canale, Salvatore, ed i nipoti Natale e Demetrio.

La donna è stata raggiunta da due colpi di fucile, uno al torace ed uno alla schiena. Nonostante il ricovero immediato in ospedale nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Reggio, la gravità delle ferite era tale che la 55enne è morta. Non sono gravi, invece, i tre feriti, che sono stati portati in ospedale per le cure del caso.



Gli agenti della squadra mobile e delle volanti stanno lavorando per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto è successo. Sul posto sono intervenuti i tecnici della polizia scientifica per i rilievi.



L'uomo ha sparato in due momenti diversi e con due armi diverse. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, probabilmente per questioni legate ad un parcheggio davanti alla sua abitazione, ha sparato con un fucile semiautomatico calibro 12 contro la cognata ed altre persone, poi è tornato in casa, forse perché aveva terminato i proiettili e si è armato di un altro fucile, un sovrapposto calibro 12, col quale ha continuato a fare fuoco. Canale è stato bloccato subito dopo il fatto dagli agenti di una volante.