foto Ap/Lapresse

00:43

- Momenti di paura su un bus che percorreva l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria con a bordo 48 studenti canadesi in visita in Calabria, quando il mezzo ha preso fuoco. Nessuno degli studenti, che hanno subito abbandonato l'autobus, è rimasto ferito. La corsia dell'autostrada interessata è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.