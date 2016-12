foto Ap/Lapresse

18:59

- La testimone di giustizia Maria Concetta Cacciola, deceduta nel 2011 per ingestione di acido muriatico, non si suicidò ma venne uccisa. Lo ipotizzano i giudici della Corte d'assise di Palmi al termine del processo per la sua morte. La Corte ha condannato i genitori e il fratello per maltrattamenti ma senza la morte come conseguenza e ha trasmesso gli atti dell'autopsia alla Procura di Palmi. Maria Concetta era nipote del boss Gregorio Belloccio.