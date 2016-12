foto Ansa

- Un 32enne polacco è morto mentre tentava di compiere un furto in chiesa nel centro di Tropea, nota località turistica del Vibonese, in Calabria. L'uomo, durante la notte, si è introdotto nella sacrestia della chiesa di San Michele, ma è stato soffocato dal fumo di un incendio sprigionatosi a causa della candela che lui stesso aveva acceso per fare luce e che ha incendiato i paramenti.