- Michele Tavella, di 38 anni, è morto sul colpo schiacciato dal trattore che stava guidando a Mileto (Vibo Valentia). L'uomo aveva lavorato in un terreno agricolo e stava rientrando a casa quando, in una stradina nei pressi del parco archeologico della cittadina, il mezzo, per cause che sono in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in un dirupo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.