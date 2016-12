Catanzaro, Dia sequestra 8 mln beni

10:36 - La Direzione investigativa antimafia di Catanzaro ha sequestrato beni per un valore di 8 milioni di euro. Secondo l'accusa sono riconducibili a Carlo Samà, 58 anni, un imprenditore di Amantea (Cosenza), condannato in via definitiva per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta Nepetia contro i presunti componenti di una cosca di 'ndrangheta operante sulla fascia tirennica cosentina.