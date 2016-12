foto Ansa

07:24

- I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 23 persone ritenute affiliate alla cosca Ascone. L'inchiesta fa seguito a quelle "All Inside" e "All Clean" e ha evidenziato che le cosche Pesce e Bellocco di Rosarno costituiscono due poli intorno ai quali gravitano altre 'ndrine e sono intervenute per ricomporre gli attriti creatisi tra le cosche satelliti.