Mirto Crosia (Cosenza), bimbo di quattro anni investito e ucciso da un furgone

foto Ansa 13:54 - Un bambino di quattro anni è morto, travolto da un furgone, a Mirto Crosia, nel Cosentino. Il mezzo, guidato da un venditore ambulante, stava facendo manovra e non si accorto della presenza del bimbo, investendolo. Subito soccorso, il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale.

Il bambino, G.L.P., stava giocando insieme ad altri bambini vicino alla strada nel centro del paese. Il mezzo, adibito alla vendita ambulante, dagli accertamenti fatti dai carabinieri della Compagnia di Rossano, stava viaggiando a bassa velocità.



Non è escluso che il piccolo possa avere attraversato la strada uscendo da un posto cieco per il conducente del mezzo che lo ha investito. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.