15:01

- Non si hanno più notizie di Nino Lo Giudice, tra i più importanti pentiti di 'ndrangheta ed ex boss di Reggio Calabria. Lo Giudice, sottoposto ai domiciliari in una località segreta, non si è presentato in aula a Reggio dove avrebbe dovuto deporre nell'ambito del processo Archi-Astrea contro alcuni affiliati alle cosche. Il pentito, secondo la procura, risulta irreperibile da ieri pomeriggio e si sarebbe allontanato volontariamente.