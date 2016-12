foto Ansa

00:01

- Una donna è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo essere state travolte da un auto a Rossano, nel Cosentino. Le due amiche stavano passeggiando davanti ad una chiesa quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono state investite da una Lancia. L'automobilista si è fermato e le ha soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia di stato che stanno ricostruendo l'accaduto.