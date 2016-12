foto Ansa

08:55

- I carabinieri hanno sequestrato a Orta di Atella, in provincia di Cosenza, otto fabbricati con 1.444 unità immobiliari per un valore stimato in 75 milioni di euro. Si tratta di abitazioni, box e negozi. Nell'operazione sono state notificate anche ventinove informazioni di garanzia a dipendenti comunali e imprenditori per abuso di ufficio e lottizzazione abusiva.