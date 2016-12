foto Tgcom24

11:19

- "Quello che ha detto la famiglia della ragazza a me non interessa, io sono in buoni rapporti con il papà e con la mamma". Sono le parole in esclusiva a Tgcom24 del padre del giovane che ha ucciso Fabiana Luzzi a Corigliano Calabro. Alla domanda su quali fossero le condizioni del figlio, ha risposto: "Lo vedevo tutti i giorni come stava bene. Quello che hanno descritto a me non interessa. E' mio figlio e io lo conosco. Il papà conosce il figlio...".