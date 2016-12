foto Ansa

- Si terranno oggi pomeriggio, con il rito previsto per i testimoni di Geova, nel palazzetto dello sport di Corigliano Calabro, i funerali di Fabiana Luzzi, la 16enne bruciata viva dal suo fidanzato 17enne. Oltre 20 le coltellate, poi la benzina e il fuoco, contro cui la ragazza avrebbe lottato fino alla fine. Ieri in paese le scuole sono rimaste chiuse e si è tenuta una manifestazione dei ragazzi delle superiori in ricordo di Fabiana.