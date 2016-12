foto Ansa

23:00

- I carabinieri stanno verificando la posizione di un ragazzo coetaneo per il delitto della 16enne uccisa a Corigliano Calabro. Il giovane, fidanzatino della vittima, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano con ustioni ma non ha saputo spiegare come si sia ferito. Il cadavere della ragazza è stato trovato carbonizzato in una zona isolata, non lontano dalla scuola frequentata dalla vittima.