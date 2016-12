foto Ansa

06:00

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto l'epicentro in prossimità dei comuni di Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita e Torano Castello. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.