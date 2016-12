foto Getty

14:43

- Un giovane di 28 anni, Vincenzo Cirillo, è stato ucciso a colpi di pistola in pieno centro a Varapodio (Reggio Calabria). Poco dopo l'omicidio Antonio Bulzomì, 24 anni, si è costituito ai carabinieri dicendo di aver aggredito e ucciso l'uomo, che aveva precedenti penali, al culmine di una lite, scoppiata tra i due mentre si trovavano in piazza. I carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica. Ancora non sono chiari i motivi della lite.