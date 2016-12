foto LaPresse

09:48

- Sbarco di immigrati stamattina a Palizzi, lungo la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria. Gli immigrati sbarcati sono 71, tra cui 15 minori e 11 donne, due delle quali sono incinte. Due bambini e le due donne in stato di gravidanza sono stati portati in ospedale per accertamenti. Gli immigrati sono arrivati a bordo di un vecchio barcone che si è arenato poco lontano dalla riva.