foto Ansa

10:07

- La Dia di Reggio Calabria ha messo sotto sequestro beni mobili e immobili per circa 20 milioni di euro all'imprenditore Ferdinando Fortunato. Tra le altre cose sono stati apposti i sigilli a sette società (ritenute "cartiere create ad hoc" per emettere fatture inesistenti e ottenere contributi), un terreno, un fabbricato e disponibilità per un milione di euro. A De Marte è stata imposta la misura della sorveglianza speciale.