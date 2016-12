foto Ansa

15:08

- Quattro persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una impalcatura nella frazione Paravati di Mileto dove era in corso la celebrazione religiosa per ricordare la mistica Natuzza Evolo, morta negli anni scorsi. Al termine della messa, una delle due torri per l'impianti audio è crollata colpendo quattro persone. I feriti sono stati portati nell'ospedale di Vibo Valentia ma le loro condizioni non destano preoccupazione.