07:15

- Un carico di 190 kg di cocaina nascosti in un container in transito, sbarcato nel porto di Gioia Tauro dalla nave Bellavia, è stato sequestrato dalla squadra mobile di Reggio Calabria, insieme all'Agenzia delle Dogane con il coordinamento della Dda reggina e della Procura di Palmi. La droga, divisa in 148 panetti, era in sacchi di juta e plastica, nascosti tra altri sacchi contenenti caffè.