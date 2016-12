foto Ansa

- Gli hanno sparato attraverso una finestra, mentre si trovava in casa perché agli arresti domiciliari, e adesso è ricoverato in condizioni molto gravi nell'ospedale di Catanzaro. E' accaduto nella notte in località Savini di Sorianello, nel Vibonese. Un 23enne, Salvatore Lazzaro, ai domiciliari per reati di droga, stava guardando la televisione quando si è alzato avvicinandosi a una finestra e, in quel momento, gli è stato sparato con un fucile.