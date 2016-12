foto Ansa

- La guardia di finanza ha arrestato 17 impiegati del Comune di Reggio Calabria per assenteismo. Altri 78 dipendenti sono stati denunciati per lo stesso reato: tra questi, 42 saranno interrogati dal gip per l'eventuale applicazione della sospensione dai pubblici uffici. Dalle indagini è emerso un sistema basato su favori tra dipendenti per scambiarsi i badge e timbrare al posto degli assenti.