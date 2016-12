foto Ansa

- Un ragazzo di 24 anni è morto in sella alla propria moto mentre praticava motocross. E' successo in località Quattrostrade di Martone, nella Locride. Francesco Mazzaferro si trovava su una stradina di montagna con alcuni amici, come faceva spesso, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto battendo la testa contro uno steccato. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che indossava il casco.