foto Carabinieri

11:58

- Il titolare di un panificio, Andrea Catalano, 43 anni, è stato ucciso a Reggio Calabria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da due colpi di pistola al torace mentre, dopo le 5, era nel suo panificio, in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al momento non è stato chiarito se si sia trattato di una tentata rapina finita male.