foto Ansa

22:38

- Due giovani di 19 e 15 anni, fratello e sorella, E.D.S. e M.D.S., sono morti in un incidente sulla strada statale 18 a Cirella, nel Cosentino. L'auto su cui viaggiavano, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, è uscita di strada finendo contro un albero. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Poco dopo sul luogo dell'incidente è arrivato il padre dei giovani che ha avuto un infarto. E' ricoverato in ospedale in gravi condizioni.