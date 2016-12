Poliziotto si spara con la pistola di ordinanza

foto LaPresse Correlati Udine, carabiniere suicida in caserma 17:18 - Un agente della polizia di Stato, Alfredo Modica, si è suicidato con la sua pistola di ordinanza: per uccidersi si è sparato un colpo al cuore ed è morto sul colpo. Il poliziotto, di 48 anni, quando si è tolto la vita si trovava da solo negli uffici di polizia giudiziaria della Procura di Locri dove prestava servizio. Modica, sposato e padre di due figli, era originario di Messina e da anni viveva nel comune in provincia di Reggio Calabria. - Un agente della polizia di Stato,, si è suicidato con la sua: per uccidersi si è sparato un colpo al cuore ed è morto sul colpo. Il poliziotto, di, quando si è tolto la vita si trovava da solo negli uffici di polizia giudiziaria delladove prestava servizio. Modica, sposato e padre di due figli, era originario di Messina e da anni viveva nel comune in provincia di

I colleghi lo ricordano come una persona tranquilla. Il poliziotto ha lasciato una lettera di scuse rivolta ai colleghi ed ai familiari. Nella missiva, il cui contenuto non è stato reso noto, l'agente ha espresso solamente le sue scuse per la decisione di togliersi la vita. Sulle cause che hanno indotto Modica al suicidio sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di Siderno (Reggio Calabria).