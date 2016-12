foto Ap/Lapresse

- Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 00:39 in Aspromonte. Secondo quanto reso noto dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato individuato tra i comuni di Bagaladi, Cardeto, Laganadi e Sant'Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte. L'ipocentro è stato localizzato a 7,8 chilometri di profondità.