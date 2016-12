foto Ansa

21:06

- E' stato trovato il cadavere di Fabrizio Pioli, l'elettrauto scomparso il 23 febbraio 2012. I resti erano sepolti in un campo nelle campagne di Rosarno (Reggio Calabria). Il luogo della sepoltura sarebbe stato indicato da Antonio Napoli, accusato del delitto e già rinviato a giudizio, che oggi si è costituito. Sabato, a un anno della scomparsa, a Rosarno in migliaia erano scesi in piazza chiedendo la restituzione del corpo.