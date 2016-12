foto LaPresse

08:15

- Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro è in corso per l'esecuzione di otto misure cautelari nei confronti dei presunti componenti di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e operante prevalentemente nella zona Lido del capoluogo calabrese. Il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quattro ai domiciliari e tre obblighi di firma.