foto Ansa

06:53

- Due noti imprenditori reggini, ritenuti collusi con la 'ndrangheta, sono stati arrestati nel corso di una operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, insieme alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. In atto anche 20 perquisizioni e sequestri di beni mobili, immobili ed attività commerciali in varie regioni italiane: in Calabria, Lombardia e Lazio.