foto Ansa

14:05

- E' Domenico Mezzatesta, 59 anni, l'uomo ricercato dai carabinieri per il duplice omicidio di Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio, uccisi in provincia di Catanzaro. L'uomo è il padre di Giovanni, già fermato con la stessa accusa. Secondo la ricostruzione, padre e figlio sono entrati in un bar dove si trovavano le vittime. In seguito a una lite il figlio ha sparato sette colpi contro Iannazzo e Vescio.