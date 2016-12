foto Afp

- Incidente sul lavoro a Melito Porto Salvo, nel Reggino, dove un uomo è morto alla guida del suo carro attrezzi. Santo Nucera, di 69 anni, stava effettuando una manovra quando ha aperto lo sportello e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal mezzo. L'uomo è rimasto schiacciato tra il mezzo ed il muro dell'autorimessa dove stava lavorando. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.