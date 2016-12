Agguato in Calabria, 41enne ucciso in strada

foto Ansa 20:48 - Un uomo di 41 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Lamezia Terme, nel Catanzarese. Antonio Gagliardi, questo il nome della vittima, era appena uscito da casa della fidanzata, nel quartiere Capizzaglie, e si era messo alla guida della propria auto quando un sicario gli ha sparato con una pistola calibro 7.65. Soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. - Un uomo di 41 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Lamezia Terme, nel Catanzarese. Antonio Gagliardi, questo il nome della vittima, era appena uscito da casa della fidanzata, nel quartiere Capizzaglie, e si era messo alla guida della propria auto quando un sicario gli ha sparato con una pistola calibro 7.65. Soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo.

Gagliardi era parente del pentito di 'ndrangheta Umberto Egidio Muraca, e aveva alcuni precedenti per droga. L'uomo ha avuto solo il tempo di mettere in moto la propria auto e innestare la retromarcia prima di essere centrato da cinque colpi di pistola al petto e all'addome, sparati da un solo sicario con il volto coperto da un passamontagna.



E' stata la fidanzata, dopo avere sentito il rumore degli spari, a precipitarsi sul luogo dell'agguato chiedendo aiuto. I carabinieri non escludono nessuna pista; in particolare, l'attenzione si sta concentrando sul passato della vittima.