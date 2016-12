Presi i tre evasi dal carcere di Avellino

foto LaPresse Correlati Le foto degli evasi 15:02 - Sono stati arrestati dai carabinieri nelle campagne di Sibari, nel Cosentino, i tre pregiudicati che erano evasi ieri dal carcere di Avellino. I militari li hanno fermati mentre stavano raggiungendo la stazione ferroviaria di Cassano allo Jonio. Uno è stato bloccato subito dai militari, mentre gli altri due sono stati presi poco dopo a conclusione di una pressante caccia all'uomo attuata dai carabinieri con un massiccio impiego di uomini e mezzi. - Sono stati arrestati dai carabinieri nelle campagne di Sibari, nel Cosentino, i tre pregiudicati che erano evasi ieri dal carcere di Avellino. I militari li hanno fermati mentre stavano raggiungendo la stazione ferroviaria di Cassano allo Jonio. Uno è stato bloccato subito dai militari, mentre gli altri due sono stati presi poco dopo a conclusione di una pressante caccia all'uomo attuata dai carabinieri con un massiccio impiego di uomini e mezzi.

I tre detenuti erano evasi ieri dal carcere di Avellino, insieme con un quarto recluso arrestato ieri mattina in Val d'Agri. La fuga di Cristiano Valanzano, 26 anni, di Castellammare di Stabia, condannato per omicidio, Salvatore Castiglione, 47 anni, nato a Crotone e in carcere per concorso in omicidio ed estorsione, Fabio Pignataro, 34 anni, di Brindisi, detenuto di rapina, estorsione e spaccio di droga, è durata meno di 24 ore.



I tre avevano rubato un'auto a Potenza, dopo avere raggiunto non si sa come il capoluogo lucano, abbandonata poi lungo la statale 106 jonica. Dopo avere lasciato l'auto hanno tentato di raggiungere la stazione ferroviaria di Sibari, ma sono stati individuati dai carabinieri, che hanno bloccato subito Cristiano Valanzano e, successivamente, gli altri due a Cassano allo Jonio, mentre erano nascosti in un canalone, in una zona di campagna.



Omessa sorveglianza, cinque indagati

La Procura della Repubblica di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone responsabili, a vario titolo, dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di sorveglianza all'interno del carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) dal quale ieri mattina sono evasi i quattro detenuti. L'iscrizione è stata fatta quale atto dovuto e riguarda personale della Polizia penitenziaria e dirigenti del carcere. I reati ipotizzati sono connessi a eventuali carenze e lacune nei sistemi e nelle operazione di sorveglianza del carcere e dei detenuti.