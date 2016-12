foto Ansa

22:00

- Cinque vigili del fuoco, componenti di un'intera squadra, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Reggio Calabria. Intervenuti per spegnere l'incendio di un albero nei pressi di una scuola, terminate le operazioni sono risaliti a bordo del mezzo per rientrare in caserma quando si è aperta una voragine profonda circa quattro metri sotto di loro che ha che ha inghiottito la parte posteriore dell'autobotte.