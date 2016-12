foto Getty

17:44

- Un dipendente del Comune di Petronà, Claudio Rizzuti, di 57 anni, è stato ucciso questa sera in un agguato. L'uomo, secondo le prime notizie, era per strada quando qualcuno gli ha sparato, uccidendolo. Rizzuti lavorava come usciere al Comune ed era già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati. Sul delitto indagano i carabinieri.