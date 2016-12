Nella notte quattro terremoti sul Pollino

foto Ingv

05:59

- Quattro scosse sul Pollino registrate tra la mezzanotte e le tre. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo non ha mai superato i 2.4 Richter. In poco meno di un mese si sono registrate 146 scosse. Le ultime si sono sentite lo scorso 12 novembre. Lo sciame sismico è in corso da oltre due anni. Appena pochi giorni fa (il 9 novembre) il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza per i Comuni nel territorio.