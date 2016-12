foto Ansa

20:19

- Un operaio forestale, Giuseppe Parrelli, di 50 anni, è stato ucciso a Gioiosa Jonica, nel Reggino, in un agguato in cui è rimasto ferito gravemente, per errore, un altro uomo, di 26 anni. Due killer sono entrati in azione in un'officina meccanica dove Parrelli si trovava per far riparare l'auto. Sull'episodio indagano i carabinieri, che seguono la pista della vendetta ma non per motivi legati alla criminalità.