'ndrangheta, cori da stadio per salutare il super boss latitante catturato: "Sei un eroe"

foto LaPresse 10:18 - Grosso colpo alla 'ndrangheta da parte della Dia: catturato il superlatitante e pluriassassino della mafia cosentina Ettore Lanzino. La sua famiglia ha atteso per ore davanti alla caserma dei carabinieri di Rende per poterlo salutare prima del trasferimento in carcere. Tra i suoi molti fan anche il figlio adolescente che lo ha accolto urlando "papà sei un eroe". - Grosso colpo alla 'ndrangheta da parte della Dia: catturato il superlatitante e pluriassassino della mafia cosentina Ettore Lanzino. La sua famiglia ha atteso per ore davanti alla caserma dei carabinieri di Rende per poterlo salutare prima del trasferimento in carcere. Tra i suoi molti fan anche il figlio adolescente che lo ha accolto urlando "papà sei un eroe".

I familiari hanno atteso fino alle 2.30 della notte per vederlo uscire dal Comando dei carabinieri di Cosenza. Tra l'altro, i militari hanno poi redarguito, trattenendolo per qualche istante, un altro giovane, che si era scagliato verbalmente contro un carabiniere.



Con Lanzino, arrestato anche Umberto di Puppo, fratello del boss Michele, già detenuto e coinvolto proprio in una vicenda che ha portato agli arresti di due consiglieri provinciali di Cosenza, che sono anche ex sindaco ed ex assessore comunale di Rende. Terzo arrestato l'affittuario dell'abitazione in cui si nascondeva Lanzino, Renato Mazzulla, che al momento dell'uscita dalla caserma ha anche tentato di colpire con un calcio uno dei reporter che attendevano all'esterno.